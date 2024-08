Katastrofalny start Polaków. Koniec złudzeń. "My medali nie rozdajemy"

Kajakarze Jakub Stepun i Przemysław Korsak zajęli 8. miejsce w półfinale i nie awansowali do finału w K2 na dystansie 500 m. Mają uzasadnione powody do frustracji. Linię mety minęli z czasem 1:30.95, co oznacza rezultat gorszy o ponad dwie sekundy od tego, który uzyskali w biegu eliminacyjnym. O 13:20 czeka ich jeszcze występ w finale B.