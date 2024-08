Kapitalna walka Polki i jest ćwierćfinał. Rywalka nie miała żadnych szans

Poniedziałek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu rozpoczął się dla Polaków świetnie, bo męska reprezentacja przerwała klątwę ćwierćfinału i awansowała do strefy medalowej. Nie byli to bynajmniej jedyni biało-czerwoni, którzy tego dnia rywalizowali w stolicy Francji. Swoje zmagania rozpoczęła też zapaśniczka, Wiktoria Chołuj, która w 1/8 finału nie dała szans bardziej doświadczonej Zhou Feng i zameldowała się w gronie ośmiu najlepszych zawodniczek w kategorii do 68 kilogramów.