Kanonada na igrzyskach, 11 goli w jednym meczu. Kibice przecierali oczy

Kibice śledzący igrzyska olimpijskie 2024 mogli się spodziewać w niedzielę wielu rzeczy, ale chyba żadnemu z nich nie przyszłoby do głowy, że w jednym z piłkarskich spotkań w ramach IO padnie wynik... wręcz przywodzący na myśl potyczkę hokejową. Australijki i Zambijki strzeliły w potyczce przeciwko sobie łącznie 11 goli, a wielkie emocje trwały od 1. do 90. minuty, absolutnie dosłownie, patrząc na to, kiedy zaczęło się i zakończyło wielkie strzelanie.