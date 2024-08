Jest finał dla Gutkowskiego! Znakomity finisz, medal wciąż możliwy

Łukasz Gutkowski w pięknym stylu awansował do finału

Łukasz Gutkowski pokazał, że chciałby znaleźć się w czołówce i walczyć nawet o medale w pięcioboju nowoczesnym. Runda konna nie należała do jego najlepszych, ale w szermierce poszło mu już bardzo dobrze i wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Kasperczak również po trzech konkurencjach prezentował dobry wynik i zajmował premiowane szóste miejsce.

Pływanie pokazało jednak, że walka o awans będzie trwała do końca. Gutkowki spadł po tej konkurencji na miejsce 4., a Kasperczak spadł na 12. pozycję i było wiadomo, że drugi z Polaków, by myśleć o awansie, musiał dać z siebie wszystko na torze biegowym. Ta sztuka udała się Gutkowskiemu.

Łukasz Gutkowski strzelał jak zaczarowany

Łukasz Gutkowski w pewnym momencie zajmował nawet pierwsze miejsce w biegu przełajowym. W połowie rywalizacji okazało się, że dzięki swoim świetnym strzałom odrobił starty do prowadzących Koreańczyków i Japończyka i wysunął się tym samym na prowadzenie. Choć następne rundy strzeleckie nie szły mu już tak gładko, to wcześniejsze okrążenie dało mu możliwość oddechu i utrzymania czwartego miejsca aż do końca wyścigu.