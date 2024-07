Jedna walka i koniec. Najlepsza Polka zmieniona przez trenera. "Co mam powiedzieć?"

Taktyczna zmiana w polskiej ekipie. "Jeśli popełniłem błąd, to biorę go na siebie"

O tym, że wystąpię tylko w jednym pojedynku, wiedziałam już wcześniej. Taki był plan na ten mecz z USA. Co mam powiedzieć? Zapadła taka decyzja i koniec. Przyjmuję decyzję trenera. Wiedziałam, że mam jedną szansę, dlatego chciałam wypaść jak najlepiej w tej walce i to mi się udało

- Ta zmiana była zaplanowana już wcześniej. Trzeba brać pod uwagę fakt, że Alicja jest młodą zawodniczką i debiutuje na igrzyskach. Miała trudny sezon, bo walczyła w turniejach juniorskich. W Paryżu zaprezentowała się bardzo dobrze. Wchodzą na walkę z Amerykanką, wykonała zadanie. Wiedzieliśmy, że jeśli pokonamy USA, to potem czeka nas trudne starcie z Koreą Południową albo Francją. Postawiliśmy zatem na doświadczenie. Jeżeli popełniłem błąd, to biorę to na siebie. To wszystko było jednak ustalone jeszcze przed igrzyskami i tego się trzymaliśmy - tłumaczył trener Język.