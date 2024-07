Jarosław Kaczyński grzmi ws. Przemysława Babiarza. Ostro uderzył w TVP. "To skandal"

- To, co stało się w Paryżu, jest niebywałym wręcz skandalem i jednocześnie intensywną ilustracją bardzo smutnego oraz niestety coraz bardziej zaawansowanego procesu rozkładu elit Zachodu, w tym elit francuskich. Rozkładu moralnego, rozkładu politycznego. Czegoś, co zagraża przyszłości, tej - jak wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, a to cytat z mojego świętej pamięci brata - najbardziej życzliwej cywilizacji w dziejach świata. Życzliwej człowiekowi cywilizacji chrześcijańskiej - stwierdził Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej PiS.

Stało się coś bardzo złego także z innego punktu widzenia, moim zdaniem bardzo ważnego. Idea olimpijska przywrócona 1986 roku była do tej pory zawsze ideą, którą udawało się - może poza 1936 rokiem i poza Moskwą - utrzymać poza polityką. Przynajmniej polityką rozumianą w najgorszym tego słowa znaczeniu. Tym razem to się nie udało. Dlaczego? To już chyba specyficzny, bardzo intensywny kryzys francuski. (...) To była świadoma prowokacja. To jest uderzenie w ideę olimpiady

Jarosław Kaczyński zabrał głos ws. otwarcia igrzysk w Paryżu i zawieszenia Przemysława Babiarza

Następnie Jarosław Kaczyński płynnie przeszedł do sprawy Przemysława Babiarza, który po skomentowaniu ceremonii otwarcia igrzysk został zawieszony przez władze Telewizji Polskiej . Wcześniej w trakcie transmisji odnosząc się do przesłania wykonywanego utworu Johna Lennona "Imagine" stwierdził, że wizja przedstawiona przez autora tekstu to "wizja komunizmu".

- Pan redaktor za powiedzenie prawdy, bo przecież w jakiejś mierze był to swobodny, ale jednak cytat z samego Lennona, cytat z wypowiedzi z odnoszącej się do tej słynnej skądinąd piosenki, został zawieszony w prawach i żąda się od niego przeprosin. To skandal i taki dowód na to, że po prostu zniesiono w Polsce wolność słowa, a Telewizja Polska jest właśnie takim miejscem, gdzie tej wolności w sposób radykalny nie ma. I to jest też bardzo, bardzo smutne. To jest przyczynek, ale ważny przyczynek do tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w kraju - stwierdził Jarosław Kaczyński.