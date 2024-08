Jako 12-latka usłyszała: „Rak pożera mięsień”. Teraz jedzie na igrzyska

Katarzyna Kozikowska: Tak jest, wszystko potoczyło się dość niespodziewanie. W 2008 roku, kiedy byłam po amputacji kończyny dolnej, wraz z rodzicami szukaliśmy alternatywy dla klasycznej fizjoterapii. Dotychczasowe działania nie dawały rezultatów, których oczekiwaliśmy, więc chcieliśmy spróbować czegoś nowego. W taki sposób trafiłam na pływalnię, tam brałam udział w rehabilitacji pod okiem trenera. Po dwóch-trzech tygodniach szkoleniowiec zaproponował mi wstąpienie do sekcji sportowej. Stwierdziłam, że spróbuję i tak to się zaczęło.

Po mniej więcej sześciu miesiącach zostało mi zrobione zdjęcie RTG. Kolejnego dnia byłam już na szpitalnym oddziale, gdzie rozpoczęła się pełna diagnostyka, razem z pobraniem biopsji. Wtedy stało się jasne, że to nie żadne naderwanie, tylko nowotwór. Mięsak. Rak wciągał mięsień i go pożerał. Żaden lekarz nie przypuszczał, że coś takiego może przytrafić się 12-latce. Zwłaszcza że w mojej rodzinie nigdy nie było historii nowotworowej.

Od razu zostałam poddana leczeniu chemią. Szybko okazało się jednak, że trudno będzie uratować nogę. Doszły do tego przerzuty na płuca. Lekarz powiedział, że jeśli chcemy zobaczyć się jeszcze na kolejnej wizycie, musimy podjąć decyzję o amputacji. Nie rozumiałam wtedy do końca, o co chodzi, co to w ogóle jest. Bałam się tego. Nie miałam styczności z osobami niepełnosprawnymi, nie wiedziałam, jak wygląda ich świat. W imię ratowania życia razem z rodzicami zdecydowaliśmy się jednak na amputację. Później przeszłam różne zabiegi na płuca, żeby wyczyścić wszystkie zmiany, które w nich zaszły. Sama amputacja miała miejsce w lutym 2007 roku, a w lipcu zakończyłam leczenie. Od tego czasu pozostaję pod stałą opieką lekarzy. Na szczęście - jak to mówimy w naszym slangu - jestem czysta.