Clostebol , którego obecność miała zostać stwierdzona w organizmie Doroty Borowskiej , to steryd anaboliczny , który znajduje się na liście środków zakazanych do stosowania przez sportowców.

Trzeba przyznać, że to jest jeden ze słabszych środków dopingowych i tak naprawdę niewiele daje, choć mówi się o tym, że zwiększa wydolność. Bardzo rzadko się go stwierdza u sportowców, bo jest bardzo łatwy do wykrycia.