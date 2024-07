Igrzyska w Paryżu już bez naszego mistrza świata. Zmiana w ostatniej chwili

Bezpośrednio po "Wielkiej Pętli" nasz zawodnik przeniósł się do Paryża, gdzie w weekend rywalizował w jeździe indywidualnej na czas. Miało to być dla niego ostatnie przetarcie przed zdecydowanie ważniejszym wyścigiem ze startu wspólnego. W nim można go było zaliczać do grona "underdogów", kolarzy zdolnych do sprawienia niespodzianki. Niestety, wiemy już, że w sobotniej rywalizacji go nie zobaczymy.