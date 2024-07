Historyczny występ w Paryżu. Na żadnych igrzyskach nie było czegoś takiego

Utwór "Imagine" jest kompozycją legendarnego Johna Lennona i uznaje się go za nieoficjalny hymn igrzysk olimpijskich. Można go było usłyszeć podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku, a także rok później w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Niektórzy uważają, że ze względu na kontrowersyjną treść, wybór tej kompozycji nie pasuje do tak ważnego i mającego łączyć ludzi wydarzenia. Zostawiając na boku rozważania w tym temacie, trzeba podkreślić, iż wykonanie "Imagine" w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu było niesamowicie klimatyczne.

