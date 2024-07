Historyczna chwila. Ważna wiadomość dla polskich kibiców przed igrzyskami

Po raz pierwszy w historii na igrzyskach olimpijskich będzie Dom Polski

Ruszyła już rejestracja dla kibiców do Domu Polskiego - "Maison Polonaise". Bilety, uprawniające do uczestnictwa w atrakcjach Domu oraz do spotkań z polskimi olimpijczykami, a także do wspólnego oglądania i kibicowania Polakom podczas igrzysk olimpijskich, można nabywać bezpośrednio na stronie internetowej - dompolski.pkol.pl. Bilety są w cenie - 30 euro dla osoby dorosłej i 15 euro dla dzieci w wieku 9-18 lat. Dzieci poniżej 9 lat mają wstęp bezpłatny.