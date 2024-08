Gorzkie słowa Polaka po finale. Trafił do grona wielkich pechowców

Krzysztof Chmielewski: Noc minęła dobrze. Rano miałem trening, bo muszę przygotowywać się jeszcze do startu na 1500.

- Czwarte czy ósme - dla mnie nie ma to różnicy. Liczą się pierwsze trzy pozycje.

Ale ma pan dopiero 20 lat. Jeśli dobrze pójdzie, to przed panem jeszcze kilka igrzysk.

- Ale kolejne dopiero za cztery lata, a to daleka perspektywa. Myślę tylko o obecnym sezonie, zastanawiam się nad tym co tu i teraz. Bardzo trudno stwierdzić, co będzie za cztery lata.