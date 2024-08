Po mniej więcej 1,5 tygodnia trwania letnich igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu sytuacja polskiej kadry w tabeli medalowej nie okazała się przesadnie optymistyczna - "Biało-Czerwoni" z jednym srebrnym i trzema brązowymi krążkami "zakotwiczyli" niestety na dosyć odległej lokacie.

Poniedziałek 5 sierpnia przyniósł przy tym nowe nadzieje w kwestii wywalczonych laurów - do walki o marzenia ruszyły np. w ramach sprintu drużynowego kolarki torowe w składzie Marlena Karwacka, Urszula Łoś i Nikola Sibiak. Reklama

Paryż 2024. Polki zawalczyły w kolarstwie torowym. Kwalifikacje i pierwsza runda sprintu drużynowego - wyniki

O godz. 17.00 zaczęły się swoiste kwalifikacje, których celem było wyłonienie rozstawienia w następnym etapie zmagań noszących miano pierwszej rundy. Tutaj Polki uzyskały czas wynoszący końcowo dokładnie 47, 284 s (18, 814 s na pierwszym okrążeniu, 32, 759 s na drugim), co pozwoliło im zająć siódmą pozycję na osiem zespołów.

Jednocześnie okazało się, że o przejście do strefy medalowej miały one zawalczyć z Nowozelandkami (drugi najlepszy czas eliminacji). Do tego starcia doszło zaś krótko po godz. 19.00 i tu niestety Karwacka, Łoś i Sibiak poniosły porażkę - uzyskały one czas 47, 022 s, podczas gdy ich rywalki osiągnęły wynik 45, 348 s, co notabene stało się rekordem świata.

IO Paryż 2024. Kolejny finał kolarstwa torowego już we wtorek

Sprint drużynowy pań to w ogólnym rozrachunku pierwsza konkurencja, w której na IO 2024 zostaną rozdane medale jeśli mowa o kolarstwie torowym. Kolejny zestaw krążków trafi w tym przypadku do sportowców jednak już 6 sierpnia, kiedy to odbędzie się sprinterska "drużynówka" mężczyzn. Reklama

Zmagania w całej tej dyscyplinie potrwają aż do ostatniego dnia trwania igrzysk, czyli do 11 sierpnia. Co ciekawe miejscem rywalizacji o laury nie jest de facto Paryż, a nieodległa miejscowość Montigny-le-Bretonneux, znajdująca się na przedmieściach stolicy Francji.

