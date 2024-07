Gorszące sceny podczas igrzysk. To zły prognostyk, tak zaczęło się święto sportu

Argentyna musiała gonić w meczu z Marokiem

Faworytem byli piłkarze z Ameryki Południowej, ale to rywal wyszedł na dwubramkowe prowadzenie. Oba gole dla Maroka strzelił Soufiane Rahim i - najpierw w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy, a następnie w 51. minucie, wykorzystując rzut karny.

Podopieczni Mascherano kontaktowe trafieni zaliczyli w 68. minucie, kiedy piłkę do siatki posłał Giuliano Simeone , ale potem długo nie mogli zdobyć kolejnej bramki.