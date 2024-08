Gorszące sceny na murawie. Wielkie nerwy na koniec starcia gigantów

Francja awansowała do półfinału turnieju piłkarskiego na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, pokonując Argentynę 1-0. Tuż po końcowym gwizdku doszło jednak do gorszących scen na murawie stadionu w Bordeaux. Piłkarze i trenerzy obu drużyn starli się bowiem na murawie, a potem kontynuowane to było jeszcze w tunelu. Czerwoną kartkę obejrzał Enzo Millot. Innymi półfinalistami zostały także: Maroko, Hiszpania i Egipt.