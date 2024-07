Pogoda mocno pokrzyżowała szyki organizatorom Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ceremonię otwarcia kibice, działacze i celebryci śledzili w strugach zalewającego Sekwanę deszczu. Po minie Gianniego Infantino śmiało można było wnioskować, że daleko mu do zachwytów . Z drugiej jednak strony koncept na zerwanie z tradycją i organizację ceremonii otwarcia na Sekwanie wywołał zamierzony prawdopodobnie efekt - gigantyczne zainteresowanie i polemikę w mediach.

Zatrzęsienie gwiazd podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Paryż najjaśniejszym punktem na świecie

Organizatorzy zadbali o to, żeby podczas wydarzenia nie zabrakło zróżnicowanych występów, największych gwiazd, a także przeróżnych konceptów artystycznych. Poprzeczkę bardzo wysoko zawiesiła już na starcie Lady Gaga . Uznana wokalistka ze względu na choreografię, a także fakt, że wykonała utwory w języku francuskim, zebrała sporą dawkę braw. A to był dopiero początek.

Eksperci rozczarowani organizacją w Paryżu. Fala negatywnych komentarzy po ceremonii otwarcia

Podczas gdy część ekspertów i dziennikarzy zachwycała się realizacją ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu, nie brakowało głosów krytycznych . Nie sposób nie odnieść wrażenia, że nieco przytłoczyły one "pozytywne odczucia" i poglądy pozostałych.

" Francuzi po prostu zepsuli ceremonię otwarcia Igrzysk w Paryżu . Pogoda nie pomogła, ale i bez niej była kicha. Pustki na nabrzeżu, dramatyczna realizacja transmisji, wszechobecna polityka. Do tego ten cały "pokaz mody" i sportowcy w foliowych workach. Sorry, ale nie" - napisał Sebastian Staszewski.

"Na chwilę przełączyłem na TVP. Z początku sądziłem, że to dzień otwarty w wariatkowie, a to jednak ceremonia otwarcia IO. No spoko..." - skrytykował ceremonię dziennikarz "Weszło.com", Przemysław Michalak.