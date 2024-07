Gigantyczna afera dopingowa. Jest raport prokuratora. Witold Bańka reaguje

Pod koniec czerwca legendarny amerykański pływak Michael Phelps wezwał do zmian, które należy przeprowadzić w Światowej Agencji Antydopingowej. To wszystko w związku z pojawiającymi się informacji, jakoby Chińska Agencja Antydopingowa (CHINADA) miała tuszować doping u 23 pływaków, którzy zostali dopuszczeni do startu w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Ta sprawa wypłynęła na światło dzienne dzięki pracy dziennikarzy niemieckiej stacji telewizyjnej ARD oraz "The New York Times". Według wybitnego pływaka w systemie istnieje mnóstwo problemów, które należałoby rozwiązać i wprowadzić zmiany. [WIĘCEJ TUTAJ]

Reklama