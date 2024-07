Francuzi oniemieli, co tu się dzieje? Druga klęska, a miało być złoto

Gwiazdy Barcelony, PSG, Industrii Kielce, Telekomu Veszprem - największych klubów w Europie. Zawodnicy z ogromnym doświadczeniem, ale wspierani przez młodszych, którzy to doświadczenie też już mają. To Francja w męskiej piłce ręcznej, murowany kandydat do złota na każdej imprezie. Teraz zaś imprezie podwójnie szczególnej, bo nie dość, że przed swoimi kibicami, to jeszcze pożegnalnej dla legendy światowego szczypiorniaka, jednego z najlepszych zawodników w historii - Nikoli Karabaticia.

