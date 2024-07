​Francja ma pierwsze złoto. Rywal przegrał po raz pierwszy w historii

W Polsce rugby jest dyscypliną niszową, a we Francji ogromnie popularną. Reprezentacyjny obiekt Paryża Stade de France był już od środy wypełniony kibicami, którzy obserwowali olimpijski turniej gry "w jajo" siedmioosobowe.

Kulminacja nastąpiła w sobotni wieczór, a w wielkim finale turnieju, francuscy gospodarze zmierzyli się ze złotymi medalistami z Rio de Janeiro i Tokio - reprezentacją Fidżi. Rugbiści z Oceanii do tej pory nie przegrali na igrzyskach ani jednego meczu, aż do dziś. Francuzi, prowadzeni przez Antoine Duponta, którego porównuje się do Leo Messiego, zwyciężyli 28-7.