Fenomenalny rekord świata w Paryżu. Polska próbowała uczyć się od potęgi. Nie wyszło

Polska daleko w tyle, ale w kolejnych igrzyskach "może być o nas głośno"

W polskich łukach mamy do czynienia ze zmianą pokoleń. Pojawia się coraz więcej młodych zawodników, którzy niedawno byli juniorami. Sukcesywnie podnoszą oni swój poziom. Jeżeli nie zniechęcą się do ciężkiego treningu, to za kilka lat - może już w Los Angeles (2028) - będzie o nas głośno

W ubiegłym roku nasze juniorski wywalczyły brązowy medal mistrzostw świata. To tylko pokazuje, że w tej dyscyplinie mamy potencjał. Nie ma też problemu z warunkami do treningu, bo łucznictwo można uprawiać niemal wszędzie, choć nie jest to tani sport, bo dobry sprzęt kosztuje około 25 tysięcy złotych, ale kluby mają na to środki.