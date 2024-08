Emocje na finiszu, ale Polki za najlepszymi. To nie koniec, walka o medale wciąż możliwa

W poniedziałek do walki o medale przystąpiły nasze kolarki torowe - Marlena Karwacka, Urszula Łoś i Nikola Sibiak wystartowały w kwalifikacjach, zajmując w nich siódme miejsce w ośmiozespołowej stawce . Tym samym o przejście do strefy medalowej przyszło im się zmierzyć z Nowozelandkami, które odnotowały drugi najlepszy czas eliminacji. Niestety, "Biało-Czerwone" przegrały i mogły jedynie bezradnie przyglądać się, jak ich rywalki biją rekord świata.

30-latka z Pruszkowa, która jest wielokrotną mistrzynią Polski, od początku znajdowała się z tyłu stawki, jadąc jako przedostatnia, co wynikało z losowania przeprowadzonego tuż przed startem. Po kilkudziesięciu sekundach, gdy zawodniczki dostały już sygnał do szybszej jazdy, Łoś nadal plasowała się na przedostatniej pozycji, ale na dwa okrążenia przed końcem podkręciła tempo. Niestety, nie zdołała przebić się do przodu i zakończyła na piątej pozycji, przez co pozostaje jej walka w repasażach, ponieważ bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskują dwie najszybsze zawodniczki z każdego wyścigu.