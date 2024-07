Echa porażki Polki. Kucharski nie wytrzymał. "Jest Pan obrzydliwym człowiekiem"

Nie blakną emocje po niespodziewanej porażce Angeliki Szymańskiej na olimpijskim tatami. Polska judoczka, typowana nawet do złotego medalu, już w drugiej rundzie przegrała z Priscą Alcaraz Aviti. W sieci momentalnie rozpętała się dyskusja, czy... Meksykanka to na pewno kobieta. Uwagę zwracały bowiem jej męskie rysy twarzy. Do tematu w niewybredny sposób odniósł się również jeden ze znanych polskich polityków. I nadział się na natychmiastową kontrę.