Vinesh Phogat została pierwszą Hinduską w historii, która awansowała do finału olimpijskiego w zapasach, ale doszło do prawdziwego dramatu - nie została do niego dopuszczona. W środowy poranek ważyła 100 gramów za dużo. Limitem jej kategorii jest 50 kilogramów. Nie pomogło bieganie oraz skakanie przez całą noc, a także obcięcie włosów. Phogat w 1/8 finału sensacyjnie pokonała murowaną faworytkę do złota Yui Susaki, co sugerowało, że jest mocną kandydatką do tytułu. Złoto trafi do Amerykanki Sarah Hildebrandt, a srebro w ogóle nie zostanie przyznane.