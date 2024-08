Dyscyplina znika z igrzysk. Nieodwołalna decyzja, reaguje nawet Możdżonek

Igrzyska olimpijskie w Paryżu przejdą do historii nie tylko dzięki licznym rekordom oraz ceremonii otwarcia, która odbyła się nad Sekwaną . W stolicy Francji kibice podziwiali sportowców walczących o medale w nietypowych na pierwszy rzut oka dyscyplinach. Po raz drugi o medale rywalizowali na przykład surferzy. Ku uciesze Polaków jako osobną konkurencję potraktowano wspinaczkę sportową na czas. Zdominowały ją "Biało-Czerwone". Aleksandra Mirosław sięgnęła po złoto . Na najniższym stopniu podium uplasowała się Aleksandra Kałucka.

"Dużo się dzieje w mojej głowie teraz. Jestem na pewno bardzo szczęśliwa, ale wiem, że to jest właśnie ta ciężka praca, którą wykonaliśmy z całym moim sztabem trenerskim przez ostatnie miesiące i to zaprocentowało. Przygotowywaliśmy się do tego i po prostu zrobiłam swoją robotę" - mówiła nasza mistrzyni olimpijska po wywalczeniu życiowego sukcesu na antenie Eurosportu.