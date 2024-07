Dwie setne od historii. Polscy bliźniacy walczyli o finał, awansował jeden

Gdyby dwaj bliźniacy znaleźli się w finale olimpijskich zmagań w jednej pływackiej konkurencji, doszłoby do historycznego precedensu. A taką szansę mieli bracia Chmielewscy: Michał oraz młodszy od niego o całej siedem minut Krzysztof. Rywalizują ze sobą, nie ukrywają tego, w niedawnych mistrzostwach Europy na tym dystansie nieznacznie lepszy był Krzysztof. I choć żaden z nich nie zdobył złota, to zgarnął najlepszy na świecie Kristof Milak, to stanęli wspólnie na podium.

Szczęście Krzysztofa, pech Michała. O awansie decydowały dwie setne sekundy

Polscy bracia nie płynęli jednak obok siebie, Michał był na drugim torze, Krzysztof - na szóstym. Zaczęli wolno, jak to mają w zwyczaju. I jak to pokazywali w eliminacjach. Od początku wyścig ten był popisem rekordzisty świata Kristofa Milaka, płynął z przewagę blisko sekundy nad resztą stawki. A już na ostatnim nawrocie tuż za nim znalazł się Krzysztof Chmielewski. Choć może to "tuż za nim" jest jednak przesadą, Polak tracił blisko półtorej sekundy.

Krzysztof Chmielewski trochę osłabł, musiał walczyć o to, by nie wypaść ze ścisłej czołówki. To mogło kosztować go awans do finału, a wyprzedził go jeszcze Szwajcar Noe Ponti. Finiszował trzeci, w 1:54.28. To było siódmym wynikiem łącznie.