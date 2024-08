Duży problem Polaków, tak źle nie było dawno. „To musiało się zdarzyć”

Polscy lekkoatleci na razie w Paryżu zawodzą. Jeśli chodzi o medal, to przede wszystkim liczyliśmy na przedstawicieli rzutu młotem (Anita Włodarczyk była czwarta, Paweł Fajdek piąty, a Wojciech Nowicki siódmy), ale pozostali lekkoatleci też nie zanotowali dobrych startów. Np. sztafeta mieszana broniła złota z Tokio, ale w Paryżu zajęła siódme miejsce.

- Jestem trochę zdziwiony, że nie zdobyliśmy jeszcze żadnego medalu w lekkoatletyce. Moim zdaniem nasza kadra przechodzi trochę przeformatowanie - wchodzi dużo młodzieży, a odchodzi nasza gwardia, która była pewniakami i zdobywała medale. Teraz musi być trochę przerwy od medali, by zaprocentowała to w przyszłości - uważa Jakub Szymański.

- Taka wymiana pokoleniowa jest konieczna. To musiało zdarzyć - jeśli nie byłoby teraz, to doszłoby do tego w Los Angeles. Liczę jednak, że w Paryżu o medale powalczą jeszcze Marysia Andrejczyk, Pia Skrzyszowska, sztafeta 4x400 kobiet i oczywiście Natalia Kaczmarek - dodaje.