Dramat reprezentantki Polski już na starcie. Marzenia o medalu jednak trwają

Paryż 2024. Anhelina Łysak powalczyła z Hruszyną-Akobiją. Duże wyzwanie już na początku rywalizacji w kat. 57 kg

Tym samym zwyciężczyni w ćwierćfinale powalczy z Amerykanką Helen Louise Maroulis. Przegrana jednak nie traci szans na medal - wciąż może sięgnąć po brąz jeśli powiedzie się jej w repasażach, natomiast to, czy weźmie w nich udział jest uzależnione od tego, jak rozwinie się dalsza sytuacja w drabince. Alina Hruszyna-Akobija musi... przedostać się do finału, by otworzyć reprezentantce Polski drogę do ewentualnego brązu.