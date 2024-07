W niedzielę Polska otworzyła swoje konto medalowe na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Pierwszy krążek trafił na konto Klaudii Zwolińskiej, która została wicemistrzynią olimpijską w kajakarstwie slalomowym pań w kategorii K1. Polka w finale przegrała jedynie z Australijką Jessiką Fox i mogła cieszyć się z największego sukcesu w karierze. Trzy lata wcześniej w Tokio Zwolińska ukończyła rywalizację na piątej lokacie, co stanowiło dla naszej kajakarki spore rozczarowanie.

Po tym, jak w Paryżu zdobyła srebrny medal mogła przez jeden dzień skupić się na kibicowaniu swojemu życiowemu partnerowi Grzegorzowi Hedwigowi. Ten w poniedziałkowe popołudnie stanął przed szansą zapewnienia sobie występu w finale kajakarstwa slalomowego panów w kategorii C1. Swoją okazję wykorzystał, choć potrzebował do tego trochę pomocy ze strony rywali. Hedwig po swoim przejeździe był bowiem pierwszym oczekującym na awans i dopiero Włoch Rafaello Ivaldi wpuścił go do finału.