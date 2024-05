Dramat medalistki olimpijskiej, takie wieści przed igrzyskami. Brzmi to fatalnie

Malwina Kopron sukcesy odnosiła już jako juniorka - na swoim koncie ma wicemistrzostwo świata juniorów młodszych, a także brąz młodzieżowych mistrzostw Europy. Na arenie seniorskiej błysnęła w 2017 roku, kiedy to wywalczyła brąz mistrzostw świata w Londynie, gdzie triumfowała Anita Włodarczyk. Cztery lata później podczas igrzysk olimpijskich w Tokio stanęła na najniższym stopniu podium, co jest jej największym osiągnięciem w karierze.

Od tego czasu 29-latka już tak nie błyszczy . Nieudany ma także początek bieżącego sezonu, co skomentowała w rozmowie z WP SportoweFakty. Jak zdradziła, straciła zabezpieczenie finansowe , ponieważ ze wspierania jej kariery wycofała się Grupa Azoty, do tego ma "niewyjaśnioną sytuację" z Wisłą Puławy, czyli klubem, w którym trenowała.

Malwina Kopron nie odpuszcza. Chce jechać na ME do Rzymu

Problem w tym, że Kopron nawet mimo wyleczenia urazów, nie jest w stanie potwierdzić dobrej dyspozycji na rzutni. "W obecnej sytuacji planuję kontynuować treningi tylko do sierpnia. Jeśli nadal nie znajdziemy sponsora, to przestaje mieć to sens" - powiedziała, co można odebrać jako sugestię, że rozważa zakończenie kariery.