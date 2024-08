Dorota Borowska znów coś udowodniła. Fantastyczny początek. I już wolne

Dość szybko okazało się, że mogło to się stać poprzez wcieranie maści w poranione łapy jej psa, którego pod koniec czerwca zabrała na zgrupowanie do Sabaudii. I to udało jej się potwierdzić, zebrała dowody - ilości clostebolu były u niej śladowe, w ciele psa - duże. Dopiero jednak odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds Sportu dało efekt - cztery dni temu zostałą uniewinniona.

