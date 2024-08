Dariusz Szpakowski nie wytrzymał. Ekspresowa reakcja na plotki. "Jesteśmy blisko obłędu"

Dariusz Szpakowski reaguje. Chodzi o ceremonię zamknięcia

Są granice dobrego smaku! Są granice pogoni za klikalnością. Jesteśmy blisko obłędu. Nie miałem i nie będę komentował ceremonii zamknięcia igrzysk. Pamiętajcie koledzy, jeśli nie macie szacunku do własnego nazwiska, to szanujcie nazwiska innych

W rozmowie z WP Szpakowski ponownie odniósł się do plotek, jakoby to on miał zastąpić Przemysława Babiarza w niedzielny wieczór. "Teraz czytam komentarze, że wygryzłem Przemka Babiarza, co jest absolutną bzdurą. Wystarczył przecież jeden krótki telefon, by to zweryfikować" - zauważył.