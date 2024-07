Czerwone kartki były początkiem. Niewyobrażalne emocje, horror Polek. Półfinał!

To właśnie wtorek był absolutnie kluczowym dniem dla polskiej szermierki. Jeśli ktoś miał przełamać tę 16-letnią niemoc, bo od Pekini czekamy na medal, to właśnie one - szpadzistki. Mistrzynie świata z 2023 roku, choć już w nieco zmienionym składzie.

Kiepski początek Polek, trzeba było odrabiać straty. Pierwsza runda dla Amerykanek

Tę minimalną stratę musiała więc odrabiać nasza najbardziej doświadczona szpadzistka - Renata Knapik-Miazga . W polskim boju, bo po drugiej stroni planszy stała Anne Cebula , urodzona już w Brooklynie, do którego wyjechali jej rodzice. Udało jej się wyrównać, ale po 1/3 całego pojedynku to Amerykanki wygrywały jednak 7:6.

Kolejne walki, nic się nie zmienia. Amerykanki wciąż na prowadzeniu. Zostały trzy serie

Trener Bartłomiej Język podjął zaskakującą decyzję, Klasik zastąpiła bowiem rezerwowa Aleksandra Jarecka. To on stanęła do pojedynku z Husisian, zaczęła go inaczej niż wcześniej Swatowska-Wenglarczyk, odważniej. Choć też odrabiała straty, to niemal na półmetku rywalizacji był remis - 10:10.