Czekamy na złoto. Polka faworytką. Jej pogoń za rekordem budzi szalone emocje

Aleksandra Mirosław to dwukrotna mistrzyni świata we wspinaczce na czas. Przed rokiem była trzecia w światowym czempionacie. Po ostatnie złoto dużej imprezy sięgnęła w 2022 roku. Wygrała wówczas mistrzostwa Europy w Monachium .

Przed rokiem przyszłą bolesna porażka w igrzyskach europejskich. Mirosław wówczas przegrała sama z sobą. Od tego momentu zamknęła się na media. Przed samymi igrzyskami ogłosiła ciszę medialną, a w Paryżu rozmawiała tylko z telewizyjną częścią dziennikarzy. Do reszty nie podeszła.

Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka powalczą o medale igrzysk. Ta druga nie widzi na jedno oko

Przed trzema laty w igrzyskach w Tokio Mirosław była czwarta. Tam było jednak o niej głośno, bo ustanowiła rekord świata. Tyle że wówczas to wszystko niewiele dało. W Japonii nie rozgrywano jeszcze oddzielnie konkurencji wspinaczkowych. Był tylko wielobój, na który składała się wspinaczka na czas, bouldering i prowadzenie . Mirosław nie miała szans.

Igrzyska okazały się jednak dla wspinaczki wielkim sukcesem. Notowała ona rekordy oglądalności w telewizji. Szczególnie wszystkim do gustu przypadła wspinaczka na czas. W Paryżu po raz pierwszy w tej specjalności rozdane zostaną medale. Wśród faworytek dwie Polki. Właśnie Mirosław i Aleksandra Kałucka .

Ta ostatnia to siostra-bliźniaczka Natalii, byłej mistrzyni świata. Obie urodziły się zbyt wcześnie i lekarze mówili, że będą "warzywkami". Tymczasem obi należą do ścisłej światowej czołówki we wspinaczce. Obie też nie widzą na jedno oko. Każda z nich na inne. Ola na prawe.