Czegoś takiego jeszcze świat nie widział. Wyciekają pierwsze szczegóły ceremonii otwarcia

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu , poza swoim historycznym kontekstem, stanowi zerwanie z poprzednimi edycjami igrzysk. To będzie coś, na co jeszcze nie porwał się nikt . Ma być: odważnie, oryginalnie i wyjątkowo. Ta ceremonia ma zapaść głęboko w pamięci wszystkich, którzy będą ją śledzić. Na pewno zapisze się w historii igrzysk.

Najważniejszy element zszokuje wszystkich

Pierwszy raz w życiu wybieram się na ceremonię otwarcia. Do tej pory zawsze oglądałem ją w telewizji. Cieszę się, że będzie ona taka wyjątkowa. Niestety ciągle nie znamy wielu szczegółów. Mam jednak nadzieję, że to będzie niezapomniana ceremonia i będziemy świadkami wspaniałego show

Pojawiają się pierwsze przecieki

Ta ostatnia przybyła do Paryża już we wtorek rano i jej obecność nie budzi już wątpliwości.

"Le Parisien" napisał, że megagwiazda z Quebecu, która nie śpiewa od 2020 roku, wykona utwór Edith Piaf "The Hymn to Love" . Aya Nakamura zmierzy się z repertuarem Charlesa Aznavoura . Nie zabraknie także Lady Gagi.

Francuska telewizja podsyciła emocje

By podsycić atmosferę, kanał telewizyjny France 2 prezentował dwuodcinkowy dokument "Ceremonia otwarcia: pierwsze tajemnice" o przygotowaniach do tego niesamowitego wydarzenia. Trzeba przyznać, że zachęcił on do tego, by śledzić to niesamowite wydarzenie.