Co za spokój, Polacy w finale. Ogromna przewaga, w środę walka o medal

Z dwóch polskich osad, które zakwalifikowały się do olimpijskich zmagań we Francji, zdecydowanie większą szansę medalową ma męska czwórka podwójna. Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański mieli dziś jeden cel: zająć miejsce w czołowej dwójce, awansować bezpośrednio do finału. By w poniedziałek odpoczywać, a nie walczyć w repasażach. I brązowi medaliści ostatnich mistrzostw świata swój cel perfekcyjnie zrealizowali: zajęli drugie miejsce w swoim przedbiegu, z ogromną przewagą nad kolejnymi osadami.