Co za mecz na rozpoczęcie turnieju olimpijskiego. Gol w 16. doliczonej minucie!

Co prawda do oficjalnego rozpoczęcia igrzysk olimpijskich zostało jeszcze dwa dni, bo dopiero w piątek 26 lipca odbędzie się ceremonia otwarcia, ale w niektórych dyscyplinach zmagania już się rozpoczęły. Jedną z nich jest piłka nożna.

I tak o 15.00 na boiska w Saint-Etienne i Paryżu wyszły ekipy odpowiednio Argentyny i Maroka oraz Uzbekistanu i Hiszpanii. Drużyny z Ameryki Południowej i Europy uznawane są za faworytów turnieju olimpijskiego. Reklama

Trener Argentyny to dwukrotny złoty medalista olimpijski

"Albiceleste" prowadzeni przez Javiera Mascherano, który zna smak złotego medalu z tej imprezy, ponieważ zdobył go zarówno w 2004 i 2008 roku, zostali we Francji wzmocnieni przez trzech triumfatorów zakończonego niedawno Copa America. Są to: bramkarz Geronimo Rulli, obrońca i zarazem kapitan Nicolas Otamendi oraz napastnik Julian Alvarez.

W pierwszej jedenastce Argentyńczyków wyszedł też pomocnik Santiago Hezze, o którym nie tak dawno mówiono jako o potencjalnym reprezentancie Polski.

Z kolei w drużynie Maroka wybija się postać Achrafa Hakimiego, podstawowego gracza Paris Saint-Germain, a więc hegemona we Francji i jednego z najsilniejszych klubów w Europie.

W pierwszej połowie nie działo się zbyt dużo pod obiema bramkami, ale pewne braki wynagrodziła nam sama końcówka. W drugiej minucie doliczonego czasu Ilias Akhomach zagrał podeszwą do Bilala El Khannousa, a ten dośrodkował z prawej strony przed bramkę, gdzie piłkę do siatki skierował Soufiane Rahimi. Zapowiadało się więc na niespodziankę. Reklama

Jak dobrze skończyły się pierwsze 45 minut dla Maroka, tak samo dobrze się zaczęły. W 51. minucie mistrzowie Afryki do lat 23 prowadzili już 2-0. Stało się tak po tym jak Julio Soler lekko w polu karnym dotknął El Khannousa, ale to wystarczyło do podyktowania karnego. Do "jedenastki" podszedł Rahmi, który uderzył w róg i Rulli, choć wyczuł strzelca, to nie zapobiegł nieszczęściu.

Argentyna nie potrafiła długo złamać obrony rywala. Wreszcie udało im się to w 68. minucie. Z lewej strony piłkę przed bramkę wstrzelił Soler, a z bliska pod poprzeczkę skierował ją Giuliano Simeone.

Sędzia doliczył kwadrans w drugiej połowie

To było ostatnie zagranie Solera, ponieważ chwilę później Mascherano dokonał trzech zmian, a obrońca był jednym z tych, którzy opuścili murawę.

Potem mieliśmy długie przerwy, gdyż marokańscy zawodnicy po starciach szybko się nie podnosili, a kwadrans przed końcem na murawie pojawił się nieproszony gość, który chciał zrobić sobie zdjęcie z jednym z argentyńskich piłkarzy.

W 82. minucie przed świetną szansą na wyrównanie stanął Alvarez, ale przegrał pojedynek z Munirem Mohamedim. Reklama

Sędzia ze Szwecji Glenn Nyberg dodał aż 15 minut do drugiej połowy meczu w Saint-Etienne. W tym czasie znowu mieliśmy na murawie nieproszonego gościa, który tym razem chciał sobie zrobić zdjęcie z marokańskim piłkarzem.

Już w 16. doliczonej minucie Argentyna wyrównała, a strzelcem gola był Cristian Medina, który z bliska skierował ją głową do siatki. Wcześniej w tej akcji piłka dwa razy trafiła w poprzeczkę marokańskiej bramki.

Cristian Medina uratował Argentynę / AFP

Potem doszło do brzydkich obrazków, bowiem wybuchła petarda, a na murawie znowu wbiegli jacyś kibice. Służby porządkowe miały dużo problemów z utrzymaniem porządku.

Statystyki meczu Argentyna U23 2 - 2 Maroko U23 Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 15 8 Strzały celne 5 4 Strzały niecelne 5 2 Strzały zablokowane 5 2 Ataki 94 79

Julian Alvarez (numer dziewięć) w otoczeniu marokańskich piłkarzy /

W Paryżu zmierzyły się ze sobą drużyny Uzbekistanu i Hiszpanii. W tej drugiej z zespołu, który w Niemczech wywalczył złoty medal mistrzostw Europy zleźli się tylko Fermin Lopez i Alex Baena. W pierwszej jedenastce znalazł się także Pau Cubarsi, 17-latek, który był podstawowym obrońcą FC Barcelona w drugiej części sezonu 2023/24.

Hiszpania strzeliła pierwszego gola w igrzyskach

I to piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego strzelili pierwszego gola na igrzyskach. W 29. minucie z rzutu wolnego dośrodkował Sergio Gomez, piła została przegrana i trafiła do Marca Pubilla, który z bliska wpakował ją do siatki. Reklama

Wyrównanie padło w trzeciej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Wtedy Eldor Szomurodow, napastnik znany z Serie A, gdzie występował m.in. w Romie, wykorzystał rzut karny. Uderzył mocno przy słupku i choć Arnau Tenas wyczuł strzelca, to nie był w stanie uchronić swojego zespołu przed stratą.

Hiszpanie jednak potrafili ponownie wyjść na prowadzenie. W 62. minucie przeprowadzili składną akcję, który wykończył uderzeniem z pola karnego Sergio Gomez. Tym samym zawodnik zrehabilitował się za to, że trzy minuty wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego.

Statystyki meczu Uzbekistan U23 1 - 2 Hiszpania U23 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 12 9 Strzały celne 7 6 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 54 40

***

W rozpoczętym turnieju olimpijskim w rugby siedmioosobowym Australia pokonała Australia pokonała Samoa 21:14, Argentyna wygrała z Kenią 31:12, a Francja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 12:12.

Marc Pubill (na pierwszym planie) strzela pierwszego gola w turnieju męskim na IO w Paryżu / AFP

Eldor Szomurodow z Uzbekistanu / AFP