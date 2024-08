Co za historia, ostatnia "polska" konkurencja i jest medal. Emocje do końca

- Dam z siebie wszystko. Postaram się odciąć od tego co już było . Chcę przejechać taki wyścig, żeby zjechać z niego i móc potem powiedzieć, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Trzymajcie kciuki. Medal olimpijski jest moim marzeniem - mówiła w piątek po zajęciu 7. miejsca w konkurencji madison z siostrą Wiktorią. Oprócz oceny tamtego startu nie szczędziła gorzkich słów w stronę Polskiego Związku Kolarskiego.

Nie możemy być zadowolone z tego wyniku, bo jesteśmy ambitnymi zawodniczkami i od kilkunastu lat walczymy dla Polski. Walczymy z naszymi "niedziałaczami" i z tym, że nie mamy warunków, jakie powinnyśmy mieć, bo kręcimy się w czołówce. Na mistrzostwach świata i Europy byłyśmy czwarte, cały czas byłyśmy w top5. W lutym musiałyśmy same zapłacić za zgrupowanie, do kwietnia nie miałyśmy sprzętu, żadnej informacji odnośnie szkolenia. Wyjazd do Milton na kwalifikacje olimpijskie był pod znakiem zapytania. Fakt, że przyjeżdżamy tutaj bez żadnej pomocy ze strony związku i jeszcze dzień przed startem nie miałyśmy kombinezonów

W wyścigu eliminacyjnym ponownie wygrała Valente. Polce nie poszło już tak dobrze - była 10. na 22 zawodniczki. Po trzech etapach całej rywalizacji plasowała się na 8. lokacie z dorobkiem 72 punktów. Do wirtualnego podium traciła aż 24 oczka, co sugerowało, że potrzebuje prawdziwego wybuchu formy w wyścigu punktowym, by sięgnąć po olimpijski krążek - musiałaby nadrobić okrążenie nad całą stawką (jest to nagradzane 20 oczkami), zdobywając po drodze także punkty premiowe.