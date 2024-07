Wypadek francuskiej surferki. "Ściana czaszek" to niebezpieczna arena olimpijska

Warunki do surfowania były znakomite, a to oznaczało, że służby medyczne musiały liczyć się z koniecznością interwencji. Ich pomoc okazała się nieodzowna, gdy z wody z zakrwawioną głową wyłoniła się nagle Johanne Defay . Zachodziło podejrzenie, że uderzyła głową w rafę koralową.

Defay została przetransportowana do ambulansu. Założono jej szwy. Wprowadzono także protokół wstrząśnienia mózgu. Jak informuje "L'Equipe", jej obrażenia na szczęście nie okazały się na tyle poważne, by wykluczyć ją z udziału z kolejnych rund .

Akwen Teahupo'o - nazywany "ścianą czaszek" - uważany jest za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc do uprawiania surfingu. Wpływ na to mają silne prądy oceaniczne oraz fragmenty rafy koralowej. Część zawodników przed wejściem do wody zakłada kaski. Fale sięgają w tym miejscu 10-15 metrów wysokości.