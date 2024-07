Chaos z medalami w Paryżu. O co tu chodzi? Polska nagle "awansowała" o 20 lokat

Które miejsce w tabeli medalowej zajmuje obecnie ekipa Stanów Zjednoczonych? Odpowiedź prawidłowa jest tylko jedna: to zależy. Według oficjalnego zestawienia sygnowanego przez MKOl (piątek, 17:30.), amerykańska reprezentacja plasuje się obecnie na siódmej lokacie. Ale sami Jankesi stawiają się bezkompromisowo w roli lidera.

Jak to możliwe? Wszystko sprowadza się do sposobu liczenia zdobytych medali. Przyjęło się, że o kolejności w tabeli decyduje liczba krążków złotych. W przypadku równego dorobku pod uwagę bierze się srebro i brąz. Tymczasem amerykańskie media wszystkie medale wrzucają do jednego worka.