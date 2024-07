Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich zagrożona. "Kilkakrotnie alarmowaliśmy"

W przyszły piątek rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. To, czy ceremonia otwarcia odbędzie się bez problemów, jest jednak niepewne. W dzień startu prestiżowej imprezy zamierzają bowiem strajkować artyści.

Start igrzysk olimpijskich tuż za rogiem

Letnie igrzyska olimpijskie to za każdym razem impreza puentująca cztery lata. Każdy sportowiec na świecie marzy, by wziąć w nich udział, a jeżeli uda mu się wrócić do domu z medalem - zasłuży na nieśmiertelność. Najbliższa edycja rozpocznie się już w przyszły piątek, 26 lipca. Po raz pierwszy w historii ceremonia otwarcia nie odbędzie się na stadionie, a nad Sekwaną.