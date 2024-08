Centymetry od tragedii na igrzyskach, kibice zamarli. Żądają dla niej kary

Uprawiając jakąkolwiek dyscyplinę sportu, należy pamiętać o tym, aby jak najbardziej zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych zawodników. Skoki do wody należą do tych konkurencji, przy których należy zatroszczyć się o to szczególnie. Nie są one bowiem najbezpieczniejszym sportem świata.

Podczas igrzysk olimpijskich i skoków do wody o tym, że tragedii ostatecznie udało się uniknąć, decydowały centymetry i bardzo wielkie szczęście. Włoszka Maia Biginelli podczas obrotów w przód w powietrzu omal nie uderzyła głową o platformę. Nagranie z jej skoku bardzo mocno działa na wyobraźnię.

- Czasami zapominamy, że skoki do wody mogą być sportem wysokiego ryzyka. Tutaj głowa Włoszki Mai Biginelli przechodzi kilka centymetrów od platformy, co mogło zakończyć się tragicznym wypadkiem - napisał na platformie X dziennikarz Martín del Palacio.

Były olimpijczyk domagał się kary dla Biginelli

Reakcja na skok Biginelli była natychmiastowa. Komentatorzy BBC na antenie od razu podnieśli alarm. Jednym z nich był Leon Taylor - medalista z 2004 roku. - Teraz czas, by sędziowie wykonali swoją pracę. Musicie to zrobić! To był niebezpieczny skok - grzmiał były sportowiec.

Trzeba karać takie zachowania. Trenerzy, przecież wy również to widzicie. (...) Jej włosy prawie uderzają w trampolinę. Powinna zostać za to surowo ukarana ~ komentował Taylor

Po skoku Mai Biginelli sędziowie pokazali jej, jak niewiele brakowało do uderzenia głową. Konsekwencji jednak nie wyciągnęli. Pozostaje wierzyć, że Włoszka podejdzie do sprawy odpowiedzialnie i w przyszłości do minimum ograniczy ryzyko, wykonując swoje efektowne akrobacje.

