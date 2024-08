Polki w składzie: Karolina Naja , Anna Puławska , Adrianna Kąkol i Dominika Putto były poważnymi kandydatkami do medalu w K-4 na dystansie 500 m. Niestety, w czwartkowym finale nasze reprezentantki zajęły "najgorsze" dla sportowców czwarte miejsce . Do olimpijskiego podium brakło niewiele, bo zaledwie 0,24 sekundy.

IO Paryż 2024. Paulina Paszek zdobywała medale dla Polski. Teraz świętuje w barwach Niemiec

Wychowanka klubu KS Górnik Czechowice-Dziedzice "zmieniła barwy" w 2021 roku, rok po przeprowadzce do Niemiec, po dwóch latach przerwy w międzynarodowych startach. Z kadry Polski wypadła przez kontuzję. Wróciła jeszcze do rywalizacji, pojawiając się na mistrzostwach Polski, ale potem postanowiła poszukać innego życia, przenosząc się do Hanoweru. Zatrudniła się na siłowni i dopiero po czasie wróciła do kajaków.