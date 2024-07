Burza we Francji po słowach Babiarza. Ostry atak na polskiego dziennikarza

Z przytupem wystartowały igrzyska olimpijskie dla sympatyków sportu z kraju nad Wisłą . Już w trakcie oficjalnej ceremonii otwarcia w Polsce rozpętała się afera po tym, gdy przesłanie płynące z utworu "Imagine" autorstwa Johna Lennona skomentował Przemysław Babiarz . Dziennikarz TVP, podobnie jak podczas zimowej rywalizacji w 2022 roku, nie gryzł się w język. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - wypalił.

W internecie tradycyjnie rozpętała się burza. Legendarny komentator miał zarówno swoich obrońców, jak i przeciwników. Jeszcze głośniej o sprawie zrobiło się gdy zareagował pracodawca dziennikarza specjalizującego się między innymi w lekkoatletyce. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich" - przekazała TVP w oficjalnym komunikacie w serwisie X.