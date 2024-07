Burza po zawieszeniu Babiarza. Marek Szkolnikowski reaguje. Króciutko

Telewizja Polska w sobotnie popołudnie poinformowała o zawieszeniu Przemysława Babiarza. To reakcja na słowa komentatora podczas piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk w Paryżu. Podczas wykonania piosenki "Imagine" stwierdził on, że jej słowa są "wizją komunizmu". Decyzja ta lotem błyskawicy obiegła kraj, a jednym z tych, który zdecydował się zabrać głos jest były dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski. Całe zamieszanie podsumował on w krótki, acz dosadny sposób.