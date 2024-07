Burza po ceremonii otwarcia igrzysk, MKOl reaguje. Oficjalne przeprosiny

Ceremonia otwarcia spotkała się z bardzo dużą krytyką, nie tylko ze strony środowisk prawicowych, którym nie spodobał się promowany przez organizatorów przekaz. Wielu widzów twierdziło, że to, co oglądali, wydawało im się zbyt długie i tracące co jakiś czas tempo. Podziwiano jednak zaangażowanie i profesjonalizm - mimo siarczystego deszczu wszystko odbyło się tak, jak zostało zaplanowane.