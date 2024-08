Burundyjka kontra Polka, całość na 57 sekund. Dźwignia, ippon w pierwszej minucie

28-letnia Beata Pacut-Kłoczko to czwarta przedstawicielka Polski, która przystąpiła do zmagań na olimpijskim tatami. Angelika Szymańska odpadła w 1/8 finału, mimo, że była wysoko rozstawiona, Adam Stodolski przegrał już pierwsze starcie.

57 sekund i Polka w 1/8 finału. Beata Pacut-Kłoczko dwie walki od strefy medalowej

Rywalką zawodniczki Czarnych Bytom była młoda, 21-letnia Burundyjka Ange Ciella Niragira . Taki pojedynek to wielka niewiadoma, zwłaszcza na starcie olimpijskich zmagań. A zarazem - dobre przetarcie. Szansa na to, że Burundyjka pokaże coś wielkiego, była niewielka.

I to się sprawdzio, Pacut-Kłoczko chwilę przeczekała w pozycji stojącej sprawdziła możliwości rywalki, a że ta nie kwapiła się do ataków, to sama spróbowała. Pierwsza akcja Polki okazała się nieskuteczna, choć nasza judoczka starała się przejść do trzymania. Ale druga - już tak. Zejście do parteru, tam zdobycie przewagi i technika ude-hishigi-juji-gatame, czyli w skrócie: krzyżowa dźwignia na ramię. Minęło kilka sekund, Niragira nie była w stanie już się uwolnić, walka się zakończyła.