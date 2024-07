Borowska komentuje dopingową wpadkę. "To wręcz niemożliwe"

Borowska była realną szansą medalową i według wielu naprawdę mogliśmy liczyć na to, że z Francji wróci z krążkiem na szyi. Teraz jednak grozi jej nawet kilka lat zawieszenia. - Nie jestemm upoważniony do tego, by informować, o jaką substancję chodzi, ale potwierdzam, że jest podejrzenie naruszenia przepisów. Zawodniczka została tymczasowo zawieszona, a sprawę bada International Testing Agency. Teraz będzie trwało postępowanie wyjaśniające. Zawodniczka, jeśli będzie miała podstawy do tego, to może wnioskować o uchylenie tymczasowej dyskwalifikacji. Nie chcę spekulować, ale sprawa jest bardzo trudna, a do tego timing jest niesprzyjający - powiedział Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), w rozmowie z Interia Sport [WIĘCEJ TUTAJ].