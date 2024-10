Bez niej Polska nie wywalczyłaby medalu w Paryżu. Nie usłyszała nawet przeprosin

Jarecka zachowała zimną krew w najtrudniejszej chwili i wywalczyła Polsce medal

W ostatnich sekundach organizatorzy doprowadzili do błędu, bo tablica wyników wskazywała 31:30 dla Polski, podczas gdy w rzeczywistości rezultat powinien być remisowy. Sihan Yu trafiła wówczas Jarecką i na niespełna pięć sekund przed końcem to Chinki były o krok od medalu. Gdy wydawało się, że to przeciwniczka z Azji przejdzie do ataku, Jarecka zachowała zimną krew. Na 2,90 sekundy przed końcem doprowadziła do dogrywki, a w niej zadała ostateczny cios. Cios na wagę brązowego medalu. To, co wydarzyło się później, odbiło się szerokim echem. Ogrom emocji, które nazbierały się w reprezentantce Polski, musiał znaleźć ujście.