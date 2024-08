Być jak Natalia Partyka

- Jako młoda dziewczyna wstydziłam się niepełnosprawności - wspomina. - Starałam się ją ukrywać, chowałam ręce do kieszeni, latem chodziłam w długich rękawach. Taekwondo mnie odmieniło. Zyskałam wiele pewności siebie i otwartości na ludzi. Zaakceptowałam swoją wadę, z czasem przestała mi w czymkolwiek przeszkadzać. Taekwondo nauczyło mnie pokonywania barier. Nie tylko na macie, ale i w życiu. I tu, i tu trzeba walczyć, trzeba pokazać, co się potrafi. Dlatego chciałabym swoim startem tutaj zachęcić wszystkie dziewczyny w podobnej sytuacji - sport to świetne rozwiązanie! Dołączajcie! A najlepiej do taekwondo, będę miała więcej rywalek! - mówi ze śmiechem.