Będzie kolejny medal dla Polski? Szanse poszły mocno w górę!

W niedzielę Polka startowała w swojej koronnej konkurencji - K-1 w slalomie kajakowym. Spisała się świetnie i na mecie wolniejsza była tylko od Australijki Jessiki Fox. Tym samym kajakarka z Nowego Sącza zdobyła dla Polski pierwszy medal w Paryżu i 299. w historii występów Polaków w letnich igrzyskach olimpijskich.

- To srebro na pewno pomoże mi przed kolejnymi występami na igrzyskach, ponieważ lubię startować do zawodów z pozycji liderki. Kolejne medale tylko mnie wzmacniają. Nie odczuwam presji z nimi związanej, ale potrafię to zamienić w adrenalinę, która mnie wzmacnia - podkreśla Zwolińska.



To jednak nie koniec olimpijskich występów Zwolińskiej, bo czeka ją jeszcze rywalizacja w kanadyjkach oraz crossie. Reklama



- Najpierw muszę jednak rozładować emocje, jakie we mnie są, ale w poniedziałek już na pewno zejdę na kanadyjkę, by troszkę się przestawić. Tam przecież się klęczy i ma się jedno wiosło. Balans jest zupełnie inny, trzeba się przyzwyczaić do tej konkurencji. No i ważne jest też nastawienie, taktyka odgrywa kluczową rolę - podkreśla Zwolińska.





Wychowałam się na K-1, więc tutaj mam mocne fundamenty. A kanadyjkę trenuję od pięciu lat i co prawda szybko robię postępy, ale do tej rywalizacji musimy jednak podejść troszkę bardziej taktycznie - dodaje Zwolińska.

W kanadyjkach Polka eliminacje pojedzie jutro. Jeśli je przebrnie, to w środę czeka ją walka o medale. Z kolei rywalizację w crossie zaplanowano w dniach 2-5 sierpnia.



- Cross to zupełnie inna dyscyplina. Cieszę się, że będę miała też jeden dzień, by się na tę rywalizację przestawić, bo to już jest sport kontaktowy. Z radością jednak patrzę w przyszłość. Byleby tylko zdrowie dopisało i będzie dobrze - zaznacza polska medalistka.



Z Paryża Piotr Jawor





Reklama Przegląd francuskiej prasy Agnieszki Łapacz / Polsat Sport / Polsat Sport

Klaudia Zwolińska / Luis Acosta / AFP

Klaudia Zwolińska / Rafał Oleksiewicz / materiały prasowe